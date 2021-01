Matej Tonin o tem, da si očitno v tej državi največji frajer, če ne narediš nič

“Nakup zaščitne opreme se je histeriziral in kriminaliziral do takih razsežnosti, da si zavod ne upa plačati niti že dostavljene zaščitne opreme. Pečečniku se iskreno opravičujem, ker sem ga prosil, naj državi pomaga v najtežjih trenutkih, danes pa je zaradi tega oškodovan, kaznovan in zasramovan. Očitno si v tej državi največji frajer, če ne narediš nič.”