Uporabniki družbenih omrežij so gotovo že opazili pojav, ki se ga v svojem novem turističnem oglasu šaljivo loteva Nova Zelandija. Turisti po vsem svetu derejo na najbolj priljubljene točke v upanju na popolno fotografijo – prav takšno, kot so jo videli na instagramu. Logična posledica je preplavljenost družbenih omrežij z enakimi fotografijami, na katerih se menjajo zgolj všečkov željni turisti.

V dvominutnem videoposnetku komik Tom Sainsburry zaigra člana Oddelka za socialno opazovanje (Social Observation Squad - SOS), čigar delo je terensko lovljenje turistov, ki deželo raziskujejo »pod vplivom družbenih omrežij«.

Resnobno strmenje v daljavo, gol hrbet in hrenovke na plaži

»Opozorili so me na situacijo, do katere zadnje čase pogosto prihaja. Ljudje so videli fotografije na družbenih omrežjih in se jih trudijo kopirati,« zaskrbljeno ugotavlja uniformiran uradnik. »Saj veste, o čem govorim,« doda in naniza nekaj primerov: v hrbet fotografirana ženska v džakuziju, moški, ki sedi na skali in zamišljeno zre v daljavo, ter seveda fotografija, na kateri na plaži ležeč dopustnik fotografira svoja stegna. Ta motiv je na družbenih omrežjih tako pogost, da se ga je zaradi osupljive podobnosti z jedjo prijelo ime »hrenovke«.

Ko uniformiranec v videoposnetku na vrhu hriba zasači dvojico, ki se želi pred izjemno fotogenično novozelandsko pokrajino fotografirati z razprtimi rokami (kot že nešteto instagramerjev pred njima), ju odvede pred vinsko klet veleč, naj vendar poizkusita kaj novega.

V nadaljevanju se uniformiranec med lovljenjem turistov podi po poljih sivke, kjer zgroženo spozna, da je prepozen. Turisti so že bili tam. Njegova domneva se potrdi, ko na instagramu najde fotografijo, na kateri moški med sivkinimi grmi stopa naprej, držeč fotografa za roko, kakor da bi ga vodil. Gre za še en izredno priljubljen motiv, ki ga je na instagramu moč videti na množici različnih ozadij. »Včasih je tako težko, veste,« skrušeno razlaga uniformiranec. »Toliko drugačnih, čudovitih fotografij bi lahko posneli,« obžalujoče doda.

Izbira časa, v katerem je Nova Zelandija objavila videoposnetek, je malce neugodna, saj je zaradi pandemije zaustavljen turizem po skorajda vsem svetu. Tudi Nova Zelandija je zaprta za večino mednarodnih turistov, po besedah predsednice vlade Jacinde Ardern pa bo tako ostalo še kar nekaj časa. Bodo pa novozelandske meje po vsej verjetnosti odprte za turiste iz Avstralije in bližnjih tihooceanskih otokov.