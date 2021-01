Priljubljen lokalni politik Lübcke je bil v noči na 2. junij 2019 ustreljen na terasi njegove hiše v kraju Wolfhagen blizu mesta Kassel. Povod za umor, ki je pretresel Nemčijo, naj bi bila jeza zaradi beguncev in migrantov, ki jim je politik ponudil zatočišče.

Tožilstvo je aprila lani zaradi umora obtožilo Ernsta, soobtoženega Markusa Hartmanna pa pomoči pri umoru, saj mu je domnevno pomagal pri nakupu orožja in z njim vadil streljanje. Hartmann je bil danes obsojen na leto in pol pogojne kazni zaradi kršitve zakonodaje o orožju.

Tožilstvo je ob začetku procesa junija lani navedlo, da sta se obtožena udeležila govora umorjenega politika jeseni 2015, v katerem je Lübcke zagovarjal pravice beguncev. Potem je začel Stephan Ernst svojo jezo do tujcev usmerjati na Lübckeja. Dodatno so njegovo jezo okrepili islamistični napadi. Od leta 2016 do 2018 je vadil uporabo strelnega orožja s Hartmannom, skupaj sta se udeleževala tudi demonstracij desničarskih skrajnežev.

Desničarski skrajnež Ernst je sicer med preiskavo priznal dejanje, kasneje pa je priznanje preklical. Avgusta lani je na višjem deželnem sodišču v Frankfurtu preko svojega odvetnika v izjavi znova priznal, da je politiku zadal smrtni strel.