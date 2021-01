Opravljenih je bilo 4958 PCR testov, s katerimi so potrdili 1144 okužb (delež pozitivnih testov je bil 23,1-odstoten) in 8639 HAT testov, med katerimi jih je bilo pozitivnih 371 ali 4,3 odstotka. V bolnišnicah se zdravi 1106 pacientov (včeraj 1.144). Na intenzivni negi se zdravi 171 pacientov (1 manj kot včeraj). Na novo je bilo včeraj v bolnišnice sprejetih 76 oseb, odpuščenih 91 oseb. Umrlo je 23 oseb. »V skladu z načrtom sproščanja ukrepov se nahajamo še vedno v t. i. rdeči fazi. Vse regije so rdeče, razen Goriške, Obalno-kraške, Jugovzhodne, Posavske in Zasavske, ki so črne,« je epidemiološke podatke predstavila vladna govorka Maja Bratuša.

»Pojavlja se tudi vprašanje, ali bodo cepiva zmožna preprečiti prenašanje virusa. Prve raziskave kažejo, da so ta cepiva na ta način le delno učinkovita, mogoče preprečijo dve tretjini asimptomatskih okužb, treba pa se je zavedati, da pri cepljeni osebi asimptomatska okužba ni takšna, da bi se lahko prenašala ljudi,« je pojasnila in pozvala k upoštevanju ukrepov, saj o virusu še vedno ne vemo dovolj. »Pri nas se ocenjuje, da je bilo verjetno z virusom okuženih že 500, mogoče 600 tisoč ljudi. Ti so vsaj deloma imuni, kar predstavlja neke vrste zavoro pri širjenju virusa, vsaj z delnim upoštevanjem ukrepov,« je še dodala. »Do bolj dokončne rešitve, ki se vidi v obsežnem cepljenju ljudi, nas čaka še nekaj tednov velike pozornosti in sodelovanja na način, da si z zmanjšanjem števila prenosov omogočimo bolj normalno življenje,« je zaključila.

V gostinstvu minuli teden pet prekrškov

Deana Potza iz zdravstvenega inšpektorata je predstavila podatke o delu inšpektorata, ki je minuli teden skupaj z drugimi inšpekcijskimi organi opravil 3740 nadzorov v zvezi z ukrepi za obvladovanje epidemije. Izrekli so 34 prekrškovnih sankcij, 335 opozoril po zakonu o prekrških in 126 upravnih ukrepov. Sam inšpektorat je opravil 1047 nadzorov, izrekel pa devet prekrškovnih sankcij po zakonu o prekrških, 70 opozoril in 10 upravnih ukrepov. V gostinstvu so izrekli pet prekrškov in devet opozoril, v drugih storitvah pa štiri prekrške, 22 opozoril in dve upravni odločbi o prepovedi opravljanja dejavnosti. Na zunanjih javnih površinah so inšpektorji izvedli 316 nadzorov in izrekli 30 opozoril, v večstanovanjskih stavbah pa 195 nadzorov in izrekli 16 opozoril.

O delu minulega tedna je spregovoril tudi namestnik generalnega direktorja policije Tomaž Pečjak. Opravili so 15.573 nadzorov na različnih krajih glede izvajanja določb vladnih odlokov, na dan 2250 nadzorov. 73 nadzorov so opravili na podlagi sprejetih prijav o domnevni kršitvi odlokov s strani občanov. Ob tem so izrekli 1315 ukrepov, od tega 757 opozoril, izdali pa so 521 plačilnih nalogov in hitrih postopkov, večinoma je šlo za kršitve odloka o pogojih prehajanja meja, omejitve gibanja, omejitve združevanja v nočnem času, nošenja mask ali pa prehajanje občin v statističnih regijah.

Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19.