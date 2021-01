Ponoči se bo večinoma zjasnilo, le na Primorskem bo zjutraj že pretežno oblačno. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo v zatišnih legah severne Slovenije od -6 do -2, drugod od 0 do 4 stopinj Celzija. V petek se bo po deloma jasnem jutru hitro pooblačilo. Predvsem popoldne bo rahlo deževalo, manj verjetno v severni in severovzhodni Sloveniji. Pihal bo jugozahodni veter, ki bo zvečer ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, ob morju in v vzhodnih krajih do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto dopoldne bo precej jasno, popoldne se bo od zahoda pooblačilo. Zvečer in v noči na nedeljo bo ponekod občasno deževalo, meja sneženja se bo spustila pod 800 metrov nadmorske višine. Do nedelje zjutraj bodo padavine ponehale, dopoldne se bo jasnilo.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo slabi. Frontalni valovi se zaenkrat pomikajo proti vzhodu severno od Alp. Od severozahoda je k nam v višinah začel dotekati toplejši zrak, ki je občasno tudi precej vlažen.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno, občasno ponekod pretežno oblačno. V petek bo pretežno oblačno, dopoldne se bo pooblačilo tudi v krajih vzhodno od nas. Popoldne bo predvsem ob severnem Jadranu ter na Hrvaškem občasno deževalo. V Istri in Kvarnerju bo pihal jugo.