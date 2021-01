Stanovalci blokov in Drava GP v sporu zaradi parcele

Na parceli, kjer so do leta 2019 stala dotrajana skladišča, je Gradbeno podjetje Drava načrtovalo gradnjo trgovsko-poslovne stavbe. A te načrte so, vsaj začasno, prekrižali stanovalci sosednjih blokov, ki so na sodišče vložili zahtevo za določitev pripadajočega zemljišča.