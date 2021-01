Včerajšnja odpoved marčevskih prvih testnih tekmovanj je zadnji v množici udarcev prirediteljem letošnjih poletnih olimpijskih iger v Tokiu. Že tako zahtevna organizacija največjega športnega dogodka na svetu se tudi skoraj eno leto po njegovi prestavitvi spopada s kopico težav, ki so v prvi vrsti posledica še vedno trajajoče pandemije koronavirusa. Neznank je še ogromno, saj pri Moku med drugim še ne vedo niti, ali bodo gledalci športne boje in tekmovanja lahko spremljali v živo s tribun stadionov in dvoran.

Zaradi vse večjih pomislekov in slabe epidemiološke slike v svetu so v zadnjih tednih mediji vse pogosteje poročali o morebitni dokončni odpovedi tekmovanja med 23. julijem in 8. avgustom, kar pa so Japonci odločno zanikali in jih označili za neresnične. Tako japonska vlada kot organizatorji so namreč odločeni, da se igre izvedejo po načrtu, pri njihovi nameri pa naj bi jih podpirale tudi članice G20 in Mednarodna zdravstvena organizacija.

»Zdaj ne govorimo o tem, ali bo do olimpijskih iger prišlo ali ne, temveč na kakšen način bodo izvedene,« nam je zatrdil predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Bogdan Gabrovec in dodal, da so potrditev od prvega moža Moka Thomas Bacha dobili že na videokonferenčnem sestanku članic komiteja pretekli teden. »Uradno je zavrnil navedbe medijev, da japonska vlada razmišlja o odpovedi. To preprosto ne drži. Tudi novi veleposlanik japonske Hiromiči Matsušima, ki je v Slovenijo pripotoval pretekli teden, nam je zagotovil, da o odpovedi ne razmišljajo. To je podkrepil s kopijo uradnega pisma japonske vlade, ki zavrača informacije in jasno govori, da se bodo olimpijske in paraolimpijske igre izvedle,« je pristavil Gabrovec.

Njegove besede je po včerajšnjem zasedanju Moka na temo olimpijskih iger ponovil še Thomas Bach. »Smo povsem predani uspešni in varni izvedbi olimpijskih in paraolimpijskih iger. Naša naloga je, da jih organiziramo in ne odpovemo. Po posvetovanju z japonsko vlado, članicami komiteja in športniki vsi družno podpiramo izvedbo iger. Boj proti virusu je zahteven, a se borimo,« je dejal Nemec, vse skupaj pa podkrepil z informacijo, da so mednarodne zveze to zimo uspešno izvedle več kot 7000 tekmovanj in opravile več kot 175.000 testov na koronavirus, ki so bili pozitivni v le 0,18 odstotka primerih. »Prezgodaj je še, da bi vedeli, kateri zdravstveni ukrepi bodo ustrezni za čas olimpijskih iger. Moramo biti previdni in potrpežljivi,« je dodal.

Da bi že snoval načrte o vnovični odpovedi, če bi bil v čevljih prirediteljev, pa je pred dnevi izjavil nekdanji podpredsednik organizacijskega odbora pri Moku Keith Mills. Sam sicer močno dvomi o takšnem scenariju, saj so stroški zaradi preložitve, ponovnih dogovorov s pokrovitelji in poostrenih zdravstvenih ukrepov že zdaj narasli za 22 odstotkov, na 13 milijard evrov. Obenem ne gre zanemariti niti dejstva, da olimpijske igre predstavljajo kar tri četrtine celotnega proračuna Moka. »Japonska in Tokio bi izgubila prestiž in pozornost, kar bi bila prava tragedija. Poleg tega bi se celotna športna industrija znašla v obupnem stanju,« je zatrdil Keith Mills. Njegovim dognanjem se pridružuje tudi Gabrovec, ki škodo v primeru odpovedi v Tokiu označuje za nepopravljivo. »Tu ne gre le za poletne igre, ampak tudi zimske, ki bodo organizirane le šest mesecev pozneje v Pekingu,« je sklenil prvi mož OKS.