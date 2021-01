Ni vsak protestnik drhal, gospod Zobec

Trava je bila zelena, še vlažna v opoldanski rosi. Med špranjami sprhnelega lesa barake so poganjale drobne bele cvetke, kamenčki, nasuti pri vhodu, so zbujali mir. Bilo je lepo, tako kot je lepo na sončen majski dan. Človek bi sedel in obraz nastavil sončnim žarkom. Nisem sedla in v resnici je bilo strašno. Stala sem v Auschwitzu, na poti od barak do krematorija.