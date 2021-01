Stane Rožman, predsednik uprave NEK: Jedrski strokovnjak z Oklukove gore

Izjemen strokovnjak, predan delu in okolju. Tako bi lahko strnili besede, s katerimi sogovorniki opisujejo prvega moža krške nuklearke, prejemnika letošnjega priznanja za življenjsko delo, ki ga podeljuje Združenje Manager stanovskim kolegom, ki so s svojim delom in osebnostjo pustili neizbrisen pečat v slovenskem gospodarskem okolju.