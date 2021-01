Kaotično izpitno obdobje: Ponekod študenti za izpit izvedeli šele tik pred zdajci

Ob začetku izpitnega obdobja so razmere na nekaterih fakultetah kaotične. Vodstva so smernice določala šele v zadnjem trenutku, študenti pa so prejemali nasprotujoče si informacije o tem, ali posamezen izpit sploh bo ali ne.