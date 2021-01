Gorenjski policisti so v torek na območju Kranja poostreno nadzirali rabo telefonov med vožnjo. V dopoldanski kontroli so ugotovili deset kršitev. »Policisti so bili na nadzornih točkah dobro vidni, vendar jih nekateri kljub temu niso opazili, kar v določeni meri potrjuje dejstvo, da udeleženec med uporabo telefona med vožnjo ni zmožen hkrati spremljati dogajanja okoli sebe,« je sporočil Bojan Kos s Policijske uprave Kranj. Podobno so policisti opazili drugje po državi.

Poleg prevelike hitrosti in opitosti za volanom je uporaba telefona med vožnjo eden pogostejših vzrokov za prometne nesreče. Stanje se iz leta v leto slabša. Lani je policija naštela 36.771 tovrstnih kršitev, kar je za skoraj petino več kot leto prej in kar dvakratnik številke izpred devetih let (18.189 kršitev). »Pisanje sporočil ali pregledovanje družbenih omrežij med vožnjo pomeni do 23-krat večje tveganje za nastanek prometne nesreče,« opozarjajo na Agenciji za varnost prometa (AVP), saj telefoni motijo pozornost voznika, kar vpliva na poslabšanje njegovega reakcijskega časa. Voznik je namesto na okolico osredotočen na zaslon, roki nista na volanu, temveč je ena na napravi, obenem voznik razmišlja o prebranem in ne o prometu.

Tri četrtine s telefonom za volanom Raziskava AVP je že leta 2016 pokazala, da kar 75 odstotkov voznikov med vožnjo uporablja mobilni telefon: tri četrtine jih je telefoniralo, nekaj manj kot tretjina jih je med vožnjo pregledovala tudi družbena omrežja. Pogovori med vožnjo v povprečju trajajo pet minut, pisanje ali pregledovanje sporočil tri minute, za pregled družbenih omrežij pa vozniki porabijo štiri minute. Nekaterim med vožnjo uspe ustvariti še beležke, drugi brskajo po spletu. Med kršitelji izstopa starostna skupina 35–44 let, ki predstavlja skoraj tretjino vseh kršitev (28,5 odstotka), sledijo ji stari 45–54 let z 21,1 odstotka, skupina 25–34 let z 20,2 odstotka in starostna skupina 55–64 let z 11,5 odstotka, najmanj pa je kršitev v starostnih skupinah 18–24 let (5,1 odstotka) in nad 64 let (3,1 odstotka). Najbolj nevarni v prometu so vozniki osebnih vozil, med ujetimi kršitelji jih je bilo kar 62 odstotkov, skoraj četrtino so predstavljali vozniki tovornjakov, 3,5 odstotka kršiteljev je bilo kolesarjev.

Polovica pešcev na zebri s telefonom Uporaba telefona ali slušalk za poslušanje glasbe vpliva tudi na pravočasno odzivanje kolesarjev v prometu, zato je ta med vožnjo prepovedana. Kršitev se kaznuje s 40 evri globe. Vse večji problem v prometu predstavljajo pešci s telefonom v rokah. »Zamišljeni pešci s telefonom v rokah stopijo na prehod ali kolesarsko stezo, pri čemer sploh ne preverijo, ali so to storili dovolj varno. Pozornost se na cesti med uporabo telefona tudi pri pešcih lahko zmanjša za več kot 60 odstotkov,« opozarjajo v AVP. Ker so kolesarji in pešci najranljivejši udeleženci v prometu, je vsaka nesreča zanje še toliko nevarnejša. Statistika zadnjih let kaže, da so v več kot polovici primerov ravno oni povzročitelji nesreč, v katerih so žrtve. Ponekod v tujini so se teh težav lotili inovativno. Hrvati so se kot prvi v Evropi domislili rešitve za večjo varnost v telefone zatopljenih pešcev in tako sredi Zagreba postavili semafor, ki rdečo ali zeleno luč projicira na tla. S tem pešce in kolesarje opozarjajo na veliko nevarnost uporabe telefona v prometu. Raziskave namreč kažejo, da kar polovica pešcev in tretjina kolesarjev med prečkanjem cest brskata po telefonu.

Varno brez telefona Od 25. januarja do 7. februarja po državi poteka preventivna akcija za ozaveščanje o tveganjih uporabe mobilnega telefona. Policija bo te dni poostreno nadzirala uporabo naprav in opreme, ki voznike ovirajo med vožnjo, obenem pa tudi uporabo varnostnih pasov in zadrževalnih sistemov. Preventivni kampanji so se pridružili Dars, Zavod Varna pot, Zavod Vozim, Zavod Reševalni pas, AMZS, Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije.