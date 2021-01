Kot opozicija si dolžan poskušati, zlasti ko imamo vlado, kakršno imamo zdaj. Glede na to, da smo nezaupnico iz takšnih in drugačnih razlogov večkrat prestavili, to ne pomeni, da zdaj lahko samo čakamo, kdaj bomo vsi zdravi in ali bo najnovejši odvetnik Janeza Janše, to je gospod Igor Zorčič, blagovolil opravljati svojo nalogo, kot mu pritiče, in začel spreminjati poslovnik. Vmes moramo na prakse, ki se pojavljajo vsak dan, opozarjati. Temu so namenjene interpelacije zoper ministrice in ministre. Po dogovoru v opoziciji bosta zagotovo sledili še interpelaciji zoper ministra Vaska Simonitija in ministrico Simono Kustec.

Imamo vlado, ki se ne drži lastnega načrta spopadanja s koronavirusom. Smučišča se odpirajo, odpirajo, tiskovne konference imamo v nedeljo ob petih in pričakujemo, da se je začela tretja svetovna vojna, kasneje pa tam vidimo zbeganega predsednika vlade, ki mu je vse ušlo iz rok. Kot bi skušal ljudi strašiti in ustvarjati izredne razmere. Zato je treba tako vlado, ki bi v normalni demokraciji odstopila sama, zamenjati. Glasovanje o konstruktivni nezaupnici pa je nujno izvesti, da se izčisti situacija in da bomo končno vedeli, kdo podpira vlado in kdo ne. Tudi če zadeva ne uspe, bomo vsaj v opoziciji vedeli, koliko nas je. Večer