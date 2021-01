V Pakracu v zahodni Slavoniji sta bila danes zjutraj huje poškodovana dva delavca elektropodjetja. Enainsedemdesetletni Milorad A. je namreč proti njima vrgel bombo. Enainpetdeset in 52 let stara uslužbenca HEP (Hrvatska elektroprivreda) so z reševalnim vozilom odpeljali v tamkajšnjo bolnišnico. Eden naj bi bil v smrtni nevarnosti.

Po neuradnih podatkih Mojportal.hr naj bi imel hude poškodbe glave in trebušnega dela, stanje naj bi bilo zelo kritično. Z drugim je nekoliko bolje. Čeprav ima telo polno drobcev eksplozivne naprave in poškodovan bobnič, njegovo življenje ni ogroženo. Z njima je bil še sodelavec, ki so ga drobci prav tako zadeli, a niso pustili hujših poškodb.

Trojica je malo po 9. uri prišla do hiše Milorada A. z nalogom za izklop električne energije. Toda ko so potrkali na vrata, je 71-letni moški proti njim vrgel bombo in se zaklenil v hišo. Eksplozija je odjeknila po mestu in takoj so prihiteli policisti ter reševalci, ki so odpeljali poškodovana. Medtem so storilca prijeli in odpeljali na policijsko postajo.