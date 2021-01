Prenova: Miklošičev park z novimi potmi

Mestna občina Ljubljana je končala aprila lani začeto prenovo Tavčarjeve ulice in Miklošičevega parka. V okviru prenove so na novo uredili tudi križišči Tavčarjeve z Miklošičevo in Cigaletovo ulico ter ploščad pred sodno palačo. Na občini zagotavljajo, da bo območje končno podobo dobilo, ko bodo zasadili še cvetlice in zelenje pred sodiščem. To naj bi storili, ko bodo vremenske razmere ugodne za zasajanje. Že lani pa so gradbinci križišče Tavčarjeve, Dalmatinove, Kolodvorske in Komenskega ulice preuredili v krožišče s površinami za pešce in kolesarje.