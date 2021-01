Gorenjska prestolnica ni tipično turistično mesto, ki bi bilo redno na seznamu domačih in tujih gostov. Svoje je naredila še epidemija z omejitvami. »Mesta s kulturnozgodovinskimi vsebinami so bila med najbolj prizadetimi v panogi in v Kranju smo z lanskim letom pristali na točki nič,« brez dlake na jeziku lanske turistične rezultate komentira Klemen Malovrh, novi direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj. Ob tem opozarja: »Turistične smernice so se obrnile. Turisti bodo iskali varne in zaupanja vredne destinacije, ki še niso tako nasičene s turizmom, so trajnostno naravnane in imajo bogato ponudbo manjših mestnih doživetij in aktivnosti v naravi. Kranj ta potencial ima,« je prepričan.

Od tujih gostov se učijo Prav s tem zavedanjem se v Kranju, kot pravi, pripravljajo na letošnjo turistično sezono. Mesto je sicer za obiskovalce zanimivo v vseh letnih časih, a v mestu in okolici se po Malovrhovih besedah raje ustavljajo v toplejših mesecih, kar pa se ob epidemioloških razmerah spet utegne spremeniti. »Letos bodo verjetno pri nas v ospredju slovenski gostje. Želimo si še turistov iz bližnje tujine, Avstrije, Nemčije, Italije, Hrvaške, Srbije. Promocijo bomo osredotočali na okolico v krogu oddaljenosti do 500 kilometrov. Upamo, da nam bo uspelo privabiti tudi tiste goste, ki bodo v Slovenijo prišli z drugačnimi cilji, pa se bodo na poti ustavili še pri nas,« pravi. »Kranj z zeleno okolico ima v turističnem pogledu velik potencial, ki pa je v marsičem še neizkoriščen, čeprav je v zadnjih letih doživel velik napredek,« pravi novi direktor zavoda. »Prav tuji turisti nas večkrat opomnijo na to, da imamo nekaj dobrih turističnih zanimivosti, ki pa jih ne predstavljamo dovolj glasno in na pravi način. Opominjajo nas tudi, da je naša destinacija zelo lepa, ljudje prijazni in da bi morali biti na Kranj bolj ponosni,« opaža. Na zavodu so se lotili, kot pravi, tuhtanja, v katero smer nadaljevati razvojno pot, kar bo temelj za pripravo nove turistične strategije. Ta bo, kot napoveduje Malovrh, končana v drugi polovici leta.