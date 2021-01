Festival Borštnikovo srečanje, ki je bil lani zaradi epidemije prekinjen, se seli v pomladni čas: osrednji slovenski gledališki festival naj bi letos v Mariboru izpeljali med 24. majem in 6. junijem, ko načrtujejo tudi izvedbo lanskega tekmovalnega programa in nekatere druge za jesen predvidene vsebine. »Če se bodo razmere unesle, bo spomladanski termin tudi v prihodnje novi stalni termin festivala,« napoveduje umetniški direktor Borštnikovega srečanja Aleš Novak.

Festival je doslej običajno potekal jeseni, lani pa je bil prvič v 55 letih prisiljen v predčasni zaključek. Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer so namreč na slovesnosti 16. oktobra, s katero bi se moral uradno začeti osrednji del festivala, izročili zgolj Borštnikov prstan Petru Boštjančiču, preostale dogodke pa odpovedali.

Razmere so sicer še vedno negotove, toda organizatorji računajo, da bo festival konec maja vendarle mogoče izvesti. »Priprave so seveda precej drugačne kot običajno, gledališča so zaprta ne le v Sloveniji, pač pa tudi v številnih drugih evropskih državah. Del načrtovanega programa so gledališča preselila na splet in naša festivalska ekipa spremlja aktivnosti, je pa seveda jasno, da bo sezona zaznamovana s številnimi omejitvami in dolgotrajnim zaprtjem gledališč,« pojasnjuje Novak.

Osrednje jedro festivala ostaja tekmovalni program. Za lani ga je sestavil Rok Bozovičar, selektorica letošnjega tekmovalnega programa pa je Nika Leskovšek. »Selekcija poteka v razmerah, ki so bistveno drugačne kot po navadi, vendar to velja tudi za produkcijo predstav,« še dodaja Novak, ki poudarja, da bo za izvedbo festivala v novem terminu ključno, da se gledališča pravočasno odprejo za javnost. gb, sta