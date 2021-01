V našem vsakdanjem življenju je pomembno, kako se odzivamo in prilagajamo na spremembe, ki jih prinaša življenje, še toliko pomembnejše je to za državni zbor. Epidemija je v polni meri prikazala pomanjkljivosti njihovega poslovnika in zato so ga za čim bolj nemoteno delo dopolnili ter omogočili sklic in izvedbo seje na daljavo. Izvedbo razprave in glasovanja. Zorčič se hvali s tem, kot da ne bi bilo samo po sebi umevno, in hkrati išče izgovore, zakaj ga niso uredili še za tajno glasovanje.

Navajam po spominu: že te seje na daljavo so komaj uredili, ker jim opozicija ni bila ravno naklonjena. Sprememba, potrebna za tajno glasovanje, bi terjala veliko časa in prav tako ne vidi načina, kako bi ga uredili. E-glasovanje ni primerno, je preveč rizično. Da bi komisija hodila okoli poslancev, je etično vprašljivo: na twitterju je objavil, da ne bo podprl »sprevržene ideje, da bi DZ zaradi potreb političnih strank k hudo bolnim poslancem pošiljal komisije z glasovnicami«. Še posebno je »zanimiva« utemeljitev proti, ki naj bi jo izrekel Milan Krek, direktor NIJZ, Zorčič pa ponavljal: pri obiskovanju obolelih za covidom-19 bi komisija morala nositi skafandre in ostati še 14 dni v karanteni. In: saj se bodo poslanci cepili in potreba po taki spremembi poslovnika bo odpadla.

Vse skupaj bom laično pokomentirala, a še prej znani pregovor: »Kdor hoče nekaj narediti, že najde pot. Kdor noče nič narediti, najde izgovor.« Predsednik DZ je dolžan, da se sooči s problematiko in jo reši, tudi samoiniciativno, ne glede na njihovo težavnost ali čas, ki je za to potreben. Če se ni/niso prej lotil/lotili »tajnega glasovanja«, bi se ga moral/morali zdaj, in to ne glede na trenutne opozicijske potrebe po tajnem glasovanju na daljavo zaradi potrebnih glasov za nezaupnico vladi. Vedno lahko kdo zboli, pa čeprav se ni okužil na seji odborov. Tajno glasovanje je potrebno tudi ob drugih zadevah (ustavni sodniki, guverner banke…). Nihče ne ve, kaj nas čaka v prihodnje, kdaj bo konec epidemije, kaj se bo dogajalo z novimi sevi… Tudi ne moremo računati na imunost poslancev, še njihovo cepljenje se odmika.

V evropskem parlamentu jih varnost digitalizacije menda ne skrbi tako kot Zorčiča in tudi v zakonu o volitvah v državni zbor (83. člen: volilci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu…) se ne ukvarjajo z vprašanjem etike, saj se ni treba. Glasovanje je ustavna pravica in glasuje tisti, ki to voljo izrazi, in ne bolnik, ki se ga v to prisili. Zorčič to gotovo ve in manipulira.

Seveda so poseben problem bolni poslanci, ki lahko širijo nalezljivo bolezen, a da bi morala komisija obleči skafander in potem še za 14 dni v karanteno!? Čeprav Krek ni epidemiolog, dvomim, da bi izrekel tako neumnost. Morda bi bilo potrebno prvo ali drugo. Tudi dvomim o Zorčičevi nerazgledanosti in nepoučenosti, ima pač posebne razloge za širjenje takih idej: na vsak način preprečiti, da bi vlada padla.

Verjamem, da bi se tajno glasovanje zunaj DZ (na daljavo) moralo in dalo urediti za odsotne in bolne ter da ne bi nikakor smelo biti vprašanje boja med pozicijo in opozicijo. Menda niso tako nesposobni. Poslancem bi morali omogočiti, da izrazijo svojo demokratično voljo, pa čeprav poslanci niso »naši«, če pikro zaključim. Naj že enkrat začnejo delati v korist ljudi!

Polona Jamnik, Bled