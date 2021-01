Izjemna ponudba

Kot danes pišemo na straneh kronike, po državi poteka akcija ozaveščanja o nevarnostih rabe telefona med vožnjo. Zanimivo je opažanje kranjskih policistov. Ti so ustavili nekaj ljudi, ki so telefonirali med vožnjo in niso prenehali, čeprav je bila policijska zaseda dobro vidna in bi lahko vedeli, da bodo fasali kazen. Policisti menijo, da je to dokaz, da telefoniranje zmanjša sposobnosti dojemanja sveta okoli sebe.