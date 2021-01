V izjavi novinarjem v DZ je Fajonova poudarila, da SD ostaja del Koalicije ustavnega loka (KUL). "A po vsem procesu, ki poteka že izjemno dolgo in ljudje od nas pričakujejo epilog, je čas, da resno razmislimo o nadaljnjih korakih," ocenjuje.

Želi si čim prej vedeti, na kateri strani je DeSUS ter kaj pomeni njihova torkova izjava. DeSUS je sicer pristopila v KUL, vendar pa strankini poslanci dajejo različna sporočila. Vodja poslanske skupine Franc Jurša je v torek povedal, da so se poenotili, da bodo še naprej delovali v eni poslanski skupini. O tem, ali bodo v prihodnje opozicija ali bodo sodelovali s koalicijo, se niso pogovarjali. O prihodnjem delovanju se bodo pogovorili z vodstvom stranke.

Fajonova si želi, da bi že jutri ali minuli teden glasovali o konstruktivni nezaupnici, trenutno pa nimajo pogojev za to. Pričakuje, da se poslanske skupine, ki enako razmišljajo in verjamejo v vrednote, ki jih aktualna vlada ne spoštuje, postavijo na skupno stran. "Če bomo uspeli čim prej zagotoviti glasovanje o nezaupnici, bom prva, ki bo to akcijo podprla in se podpisala pod njo," je napovedala.

Na vprašanje, ali še podpira Karla Erjavca kot najprimernejšega kandidata za novega predsednika vlade, je odgovorila, da trenutno nimajo nobenega drugega imena. "Bo pa moral sam zagotoviti tudi podporo svojih poslancev," ga je spomnila Fajonova.

Na vprašanje, ali je po njenem mnenju bolje, da morebiten nov predlog konstruktivne nezaupnice vložijo z desetimi poslanskimi podpisi, je ponovila, da poziva partnerje KUL k dogovoru o nadaljnjih korakih, da ta proces končajo čim prej, kot je mogoče. Do morebitnega novega vlaganja nezaupnice pa bodo po njenih besedah delovali kot resna in močna opozicija.

Napoveduje, da bodo pritiskali tudi z vlaganjem interpelacij, ki jih pripravljajo. V prihodnjih dneh je pričakovati interpelacije za "ministre, ki so najbolj zaslužni". Med drugim se omenja ministrico za izobraževanje Simono Kustec in ministra za kulturo Vaska Simonitija, "pa še kaj bi se našlo", je povedala Fajonova.

Večji del opozicije je sicer že vložil interpelacijo ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja, a brez podpisov poslancev DeSUS in poslanca SD Dejana Židana. Fajonova je danes povedala, da razume razloge, ki jih je Židan za to navedel.

V pisni izjavi za javnost je izpostavila tudi pomembnost, da opozicija ostane trdna in povezana. "Vlada zelo izrazito izgublja zaupanje. Velika večina javnosti je ne podpira, a s KUL alternativo do danes nismo uspeli zbrati zadostne večine, kar pomeni, da je razdeljenost Slovenije še vedno prevelika," ugotavlja Fajonova.

Erjavec je namreč 19. januarja ob nestrinjanju dela KUL umaknil soglasje h kandidaturi za predsednika vlade. Napovedal je vnovično vložitev konstruktivne nezaupnice takoj, ko bodo prisotni vsi poslanci, ki jo podpirajo.