»Dandanes je internet za ljudi kot kisik. Omejevati ga bi bilo absolutno napačno,« je dejal Rohani in dodal, da to še posebej drži v času pandemije novega koronavirusa. »Kako naj drugače pričakujemo od ljudi, da bodo med pandemijo vse opravljali od doma in svoje otroke učili prek spleta,« njegove besede navaja iranska tiskovna agencija Isna, ki jo povzema nemška dpa.

Prav minuli teden so sicer sodne oblasti pozvale na zaslišanje ministra za komunikacijske tehnologije Mohameda Džavada Azarija Džahromija, ker naj bi preprečil blokado instagrama in naj ne bi upošteval navodil v zvezi z omejitvami interneta. Džahromija so po plačilu varščine izpustili na prostost, a s tem primer še ni končan, saj naj bi poročila proti njemu prihajala z različnih ravni oblasti.

Tako iransko pravosodje kot del parlamenta sta naklonjena omejitvam na spletu, češ da je odgovoren za »družbene nemoralnosti« v državi. V Iranu je blokiranih na tisoče strani, a omejitev večina Irancev ne upošteva. Dostop do blokiranih strani je mogoč prek posebnih tunelov, ki so uradno sicer jasno prepovedani.