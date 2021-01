***

Matej Lahovnik je povedal, da si verjetno nima smisla več izmišljevati novih ukrepov in spreminjati kriterijev, vsi se moramo osredotočiti na izhodno strategijo. Ve, da bosta januar in februar zelo težka meseca za gospodarstvo zaradi epidemije, ampak prepričan je, da bo v drugi polovici leta močno okrevanje, saj so prihranki prebivalstva na bankah rekordni, podjetja so rekordno nizko zadolžena in banke so v dobrem stanju. ik