Nedeljski dnevnik: Ni nas ustavila vojna, tudi korona nas ne bo

Številni gostinci so na robu obupa. Po nekaterih ocenah je kar 3000 lokalov v času epidemije zaprlo svoja vrata, med drugimi precej znana ljubljanska veganska restavracija Kucha, kjer so svojim gostom po drugem valu epidemije povedali, da ne zmorejo več. A nekateri se vsemu navkljub ne predajo in iščejo nove in nove načine, kako bi pristopili do svojih gostov in posel peljali naprej.