Zato se prav zdaj bolj kot kadar koli prej splača sprehoditi do ribarnice ali vsaj do oddelka s svežimi ribami kakšne večje veleblagovnice. Vam morda kljub vsemu ne teknejo ne ribe ne školjke? Če odštejemo še kozice, rakce in druge lupinarje, med drugim ostanejo mehkužci. Vam ni niti do hobotnice ali lignjev z drugega konca zemeljske oble, vseeno pa vas vleče v morsko smer? Konec koncev je zdaj pravi čas za razmislek, kam poleti na dopust, to pa lahko tuhtamo med pripravo in uživanjem kosila… Idealna izbira je morda sipa, ki jo tudi naši ribiči lovijo pozimi, prav zdaj je njena sezona.

Ta glavonožec z desetimi lovkami je zanimiva pojava, saj je sposoben spreminjati barvo in mu pravijo tudi morski kameleon. Zanimivo je tudi, da sipe vsebujejo kar dve surovini, primerni za pisanje ali risanje. Prva je črnilo rjavkasto črne barve, imenovano tudi sepija, s katerim lahko ne le kracamo na papir ali med obedom na prtiček, ampak si z njim denimo obarvamo morsko rižoto, da je črna kot iz dimnika. Poleg črnila sipa premore tudi kost, ki jo je podedovala od svojih prednikov, ki so imeli koščen oklep ali lupino. Takšna kost je podobna kredi in lahko z njo pišemo po tabli ali asfaltu, za kar čas trenutno resda ni primeren. Prvič zato, ker je zunaj mrzlo, drugič pa zato, ker nas utegne kakšen provladni organ oglobiti, češ da nedovoljeno izražamo svoje mnenje… Raje jo podarimo kakšni papigi (v dobesednem pomenu), da si na njej brusi kljun.

Kakor koli že, iz sipe lahko razmeroma hitro in enostavno pripravimo izvrstno kosilo (v ponvi jo na hitro popražimo skupaj z narezano čebulo), a pogoj je, da si v ribarnici priskrbimo že očiščeno sipo. To sicer utegne biti težava, ampak marljivejši prodajalci se potrudijo. Za spektakularno in okusno črno rižoto takšno očiščeno sipo le še dobro speremo in zrežemo na koščke ter primešamo sesekljanima čebuli in česnu, ki dišita iz vroče ponve. Noter naj pade še kakšen lovorov list, ko se sipa popraži, pa še surov riž. Vse skupaj presenetimo s kozarcem belega vina, denimo malvazije, nato pa med kuhanjem zalivamo z vodo, da se riž skuha na zob. Proti koncu kuhanja dodamo še sipino črnilo (prodajajo ga posebej), ki okusa sicer ne bo bistveno spremenilo, poskrbelo pa bo za zanimiv videz, in dobimo čislano jed, ki ji manjka le še malo sesekljanega peteršilja in po želji nastrgan parmezan. Podobno pripravimo tudi testenine s sipo na črno, kot svetuje tokratni recept. Seveda vam lahko služi le za okvir, prostora za improvizacijo je namreč dovolj. Le pogumno!

ŠPAGETI S SIPO NA ČRNO SESTAVINE ZA 4 OSEBE 500 g očiščene sipe/lignjev 500 g debelih špagetov 400 g paradižnikovega pireja 2 žlici paradižnikovega koncentrata 1 čebula 4 stroki česna 2 zavitka sipinega črnila 1,5 dl belega vina 3 žlice oljčnega olja morska sol, sveže zmlet poper 1 lovorov list 1 šopek peteršilja PRIPRAVA 1. Sipe (ali lignje) dobro operemo in narežemo na kolobarje, trakove ali manjše krpe. Čebulo in česen ločeno drobno narežemo. V večjem loncu na olju posteklenimo čebulo, dodamo česen, premešamo in na majhnem ognju pražimo le kakšno minuto, da zadiši po česnu. Dodamo sipe in med mešanjem pražimo, da spustijo vodo in ta spet povre ter se sipe začnejo na suho pražiti. 2. Zalijemo z vinom, ko to povre, pa še s paradižnikovim pirejem in mezgo. Dodamo lovorov list, previdno solimo in popramo ter premešamo in počasi kuhamo kakšnih 15 minut, da se omaka nekoliko zgosti. Nato dodamo sipino črnilo (za boljši učinek ga lahko dodamo več, po želji tudi manj) in dobro premešamo ter pustimo na toplem.. 3. V velikem loncu zavremo slano vodo in vanjo stresemo špagete, ki naj bodo čim bolj debeli. Idealni so bigoli (pri nas jih je sicer težje dobiti). Kuhamo jih minuto manj, kot veli navodilo na embalaži, nato jih takoj dobro odcedimo in dodamo sipam v črni omaki. Dodamo še sveže nasekljan peteršilj in previdno, a dobro premešamo. Nadevamo na krožnike in postrežemo z naribanim parmezanom ali drugim trdim sirom. Poleg seveda ponudimo dobro ohlajeno belo vino, enako, kot smo ga uporabili za kuhanje. Čas priprave in kuhanja: 35 minut

BLITVINA JUHA S KROMPIRJEM Potrebujemo 400 g sveže ali zamrznjene blitve 2 krompirja 3 stroke česna 2 dl mleka 1 žličko paradižnikovega koncentrata 4 žlice kisle smetane 1 ščep muškatnega oreščka morsko sol sveže zmlet poper oljčno olje Priprava Krompir olupimo, narežemo in skuhamo kot za pire. Blitvo dobro operemo, otresemo in narežemo. Česen olupimo in grobo nasekljamo. V večjem loncu na malo olja popražimo česen le toliko, da zadiši. Takoj dodamo blitvo in premešamo ter prilijemo mleko. Pokrijemo in na majhnem ognju dušimo, da blitva oveni. Dodamo muškatni orešček, paradižnikovo mezgo, solimo in popramo ter premešamo. Dušimo še 3 minute, nato dodamo krompir z vodo od kuhanja vred. Dodamo še malo vrele vode, gladko zmeljemo s paličnim mešalnikom, nadevamo v skodelice in postrežemo s smetano.