Vreme: Delno jasno, občasno ponekod pretežno oblačno

Danes bo sprva precej jasno, dopoldne bo ponekod po nižinah še megla ali nizka oblačnost. Popoldne in zvečer se bo od zahoda oblačnost povečala. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 6, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.