Atlanta na krilih Younga zaustavila zmagoviti niz LA Clippers

Oslabljeni Los Angeles Clippers brez zvezdnikov Kawhija Leonarda in Paula Georgea, ki sta manjkala zaradi proticovidnih protokolov, proti Atlanta Hawks niso zmogli nadaljevati zmagovitega niza. Pri gostiteljih je z 38 točkami blestel Trae Young in pomagal Atlanti do zmage s 108:99, s katero je zaustavila niz sedmih zaporednih uspehov Clippers.