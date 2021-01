Franc Turnšek je bil namreč po drugi svetovni vojni kot udeleženec v partizanski mornarici v soglasju z zavezniki postavljen za jugoslovanskega poveljnika v Tržaškem zalivu. Srečno se je zaljubil v imenitno italijansko damo Livio, kar je pomenilo, da je bilo z vojaško mornariško kariero konec. S svojo dovolj premožno ženo se je preselil v Monte Carlo, kjer so zdaj del visoke družbe njegovi potomci, v novi številki Nedeljskega dnevnika v rubriki Šepet piše Aleksander Lucu.

Franc Turnšek (pri njem v Monte Carlu smo bili na obisku) je v devetdesetih letih iskal stik in ponujal diplomatsko pomoč takratni močni stranki LDS in dr. Janezu Drnovšku, vendar ni bil uslišan. Celo dovolj vzvišeno zavrnjen, da je odnehal. In natanko takšna je sedanja politika dr. Anžeta Logarja, ki je zmeden in brez sloga zelo smešil Slovenijo tudi z obiskom že pri odpisanem Trumpovem zunanjem ministru Miku Pompeu in se niti slučajno ni domislil, da bi ob srečanju s senatorko slovenskega rodu Amy Klobuchar, tekmico Bidna za predsedniško kandidaturo v demokratski stranki, poprosil, naj ga prime za rokico in varno popelje skozi ameriško zunanjo politiko, ki nas je na seznamu prijateljev zdaj ponovno vodilne demokratske Amerike in predsednika Joeja Bidna potisnila globoko proti dnu. Na slovesnosti prisege predsednika Joeja Bidna pred Kapitolom, dobro očiščenega za trumpovci in njihovimi navijači v Evropi in Sloveniji, je prav Amy Klobuchar doletela čast, da se je lahko sijajno izkazala kot uvodna povezovalka pred stotinami milijonov televizijskih gledalcev tako pompoznega protokolarnega dogodka. Bi se pa morali na pamet naučiti uvodnega predsedniškega govora Joeja Bidna ob Viktorju Orbanu predvsem napadalci iz stranke SDS. Doumeli bi, da je vse, kar hočejo oni vsiliti Sloveniji in Slovencem, Biden odločen nagnati iz politike. Torej – nikdar več Trumpa na čelu ZDA! Jasno je, da bo preteklo precej vode do spet obnovljenega vsaj navideznega prijateljevanja ZDA s Slovenijo.

So pa medtem nepremišljeno izjavo Janeza Janše o šibkem Bidnu (pri čemer ga je odločno podpiral tudi vedno bolj nerazsoden nekdaj proslavljeni pravnik dr. Boštjan M. Zupančič) izkoristili Rusi in prek diplomatskih kanalov Logarju namignili, da Moskva (ki jo je sedanja vlada v blodnjah do ljubezni s Trumpom predvsem smešila) ni tako zamerljiva kot Washington.

