Frank Lampard, rojeni Londončan, je eden izmed največjih igralcev v zgodovini Chelseaja in eden najboljših vezistov v svoji generaciji, ki je bil tudi izjemno učinkovit pri doseganju golov. Nogomet mu je bil položen v zibelko, saj je bil njegov oče Frank nogometaš in pomočnik trenerja v West Ham Unitedu, kjer je njegov sin tudi začel igrati nogomet. Lampardov stric je Harry Redknapp, eden najbolj znanih nogometnih trenerjev v Angliji.

13 sezon v dresu Chelseaja

Lampard je bil nadarjen, tehnično podkovan in izjemno kreativen igralec v zvezni vrsti, ki je vrhunsko igral med obema kazenskima prostoroma. Ker je bil vsestranski, je igral na vseh mestih v zvezni vrsti. Bil je izredno vzdržljiv, zaradi inteligence je zelo dobro bral igro, zato je znal predvideti, kaj se bo zgodilo na igrišču. Poleg izpolnjevanja obrambnih nalog in kreativnosti v zvezni vrsti je bil tudi nevaren za gol nasprotnika, saj je imel močan in natančen strel od daleč ter bil zanesljiv izvajalec enajstmetrovk. Obenem je imel vse odlike voditelja, s čimer se je uvrščal ob bok Stevenu Gerrardu in Davidu Beckhamu. Nogometno najbolj plodna leta so bila v Chelseaju, za katerega je igral kar 13 sezon v letih 2001 do 2014. Osvojil je tri naslove angleškega prvaka, štiri pokale FA, dva ligaška pokala ter po en naslov evropskega prvaka in lige Evropa. Je eden izmed devetih igralcev in edini vezist, ki je v angleški premier ligi dosegel 150 golov in več. Na lestvici podajalcev je na četrtem mestu s 102 asistencama. Prejel je še kopico individualnih nagrad za predstave v klubih in reprezentanci.

Lampard je eden izmed zaščitnih znakov kluba s Stamford Bridgea, v katerem je lastnik Abramovič skušal najti lastnega Pepa Guardiolo. Po igralski upokojitvi je prevzel mladinsko ekipo Chelseaja, v sezoni 2018/19 je bil z Derby Countyjem na pragu napredovanja v premier ligo, saj je bil poražen v play-offu z Aston Villo. S tem dosežkom je prepričal ruskega milijarderja Abramoviča, da je dorasel za izzive v Chelseaju, in postal prvi Anglež na klopi kluba v zadnjih 20 letih.

V prvi sezoni je z mladimi igralci iz lastne šole prišel do vstopnice za ligo prvakov (četrto mesto) in zaigral v finalu FA pokala. Dajal je vtis trenerja, ki zna graditi ekipo, ne da bi ob tem trpel rezultat. Ustavilo se je, ko je dobil v roke kupe denarja za nakup na papirju vrhunskih okrepitev. Abramovič je lani poleti v obnovo ekipe vložil 250 milijonov evrov, saj je izpolnjeval želje šefa strokovnega štaba. Kupil je mlada nemška asa za napad Tima Wernerja (v Londonu 12 tekem brez gola) in Kaija Havertza (sedel na klopi), krilo Hakima Ziyecha, beka Bena Chilella, šefa obrambe Tiaga Silvo in vratarja Edouarda Mendyja. Ko se je Chelsea v začetku decembra sprehodil do prvega mesta v skupinskem delu lige prvakov, so angleški mediji začeli špekulirati, da mu Abramovič pripravlja novo pogodbo, čeprav je imel veljavno do poletja 2022. A v mesecu dni je bilo konec romance, saj klub za prvim mestom zaostaja že 11 točk, potem ko je na zadnjih osmih tekmah doživel pet porazov. Podoba ekipe, ki je v lanski sezoni navduševala, je bila neprepoznavna.