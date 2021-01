Po odličnem prejšnjem tednu Cedevite Olimpije, v katerem so dvakrat ugnali Budućnost in nato še Split, v taboru zmajev ni prostora za sprostitev. Že danes jih namreč v drugem delu evropskega pokala čaka nova izjemno pomembna preizkušnja proti Bourgu. Francosko moštvo ima na računu dva poraza na prvih dveh tekmah, zato proti Ljubljančanom lovi zadnji vlak za vključitev v boj za četrtfinale. A tudi kapetan Jaka Blažič in soigralci lahko še naprej realno upajo na preboj med osem najboljših na drugokakovostnem evropskem tekmovanju le v primeru uspeha, ob porazu pa bi se ta možnost močno zmanjšala.

Kljub pritisku rezultata lahko košarkarji trenerja Jurice Golemca optimistično krenejo v obračun proti Bourgu. V zadnjem tednu so pokazali, da so v izjemni strelski formi, da vse bolj razumejo in uresničujejo zahtevne Golemčeve zamisli ter da so lahko uspešni tudi v obrambi in predvsem skoku, ki so ga na zadnjih treh tekmah dobili. »Na obeh tekmah proti Budućnosti smo igrali precej bolje v obrambi kot nazadnje proti Splitu, kjer nismo bili dovolj agresivni in pametni. A mi je všeč, da nikoli ne odnehamo, kar nas mora krasiti tudi naprej. Prva tekma proti Budućnosti nam je ob zmagi prinesla spoznanje, da lahko igramo fizično košarko. Nekateri igralci imajo po naravi to v sebi, naši večinoma nimajo. Zato smo pri tem vztrajali ves čas in, kot kaže, naredili preboj. To vidim tudi na treningih, saj so ti zadnje čase precej ostrejši. Mora pa biti tako ves čas. Čim se bomo malo sprostili, ne bo dobro. To je zdaj odvisno predvsem od mene kot trenerja,« poudarja Jurica Golemac.

Ob motorjih moštva Jaki Blažiču in Kendricku Perryju ter celotno sezono zanesljivemu Edu Muriću sta se v zadnjem času prebudila tudi Mikael Hopkins in Jarrod Jones, kar daje napadu Olimpije nove dimenzije. »Predvsem Hopkins je zdaj bolj domač na položaju centra. Večino kariere je igral kot štirica, zaradi poškodbe Mangoka Mathianga pa smo ga po sili razmer premaknili na petico. Sprva ni dobro vedel, kako se postavljati, kako braniti 'pick and roll' in podobno, a je bil ves čas odprt, se pogovarjal z mano in iskal rešitve. Zdaj deluje bolje, lahko pa še boljše. A znova smo pri tem, da se ne sme sprostiti,« ponavlja Golemac. Jones na drugi strani je precej zanesljivejši tako pri metih za tri točke kot v obrambi. »Izhajamo iz dobre igre v obrambi, kar trener ves čas poudarja. Nato nam lažje steče tudi v napadu. S pomočjo soigralcev sem se hitro uigral, kar se zadnje čase pozna. Resnično imamo v slačilnici dobro kemijo in to nas lahko pripelje daleč,« poudarja Jarrod Jones.

Čeprav je Bourg obračuna proti Budućnosti in Virtusu prepričljivo izgubil, Olimpije ne čaka lahko delo. Kot opozorilo ji lahko služita zmagi proti Partizanu v prvem delu tekmovanja. »Bourg je v francoskem prvenstvu pri vrhu, med koncem tedna pa ni imel tekme, zato bodo proti nam sveži in dobro pripravljeni. Ekipa ima s trenerjem Savo Vučevićem, Danilom Anđušićem, Luko Ašćerićem in Ivanom Buvo, ki je zamenjal poškodovanega Alena Omića, balkanski pridih. So nevarni pri metu in hkrati kot vse francoske ekipe precej dobri atleti. A če bomo pravi, se nimamo česa bati,« je sklenil Golemac.