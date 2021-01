Prosto po Janši: nova metla

Ponedeljkova predstavitev kandidatov za novega direktorja oziroma direktorico RTV Slovenija je najsvetlejše trenutke dočakala, ko so navzoči spregovorili o programu in poslanstvu javne radiotelevizije. Direktorica TV Slovenija Natalija Gorščak je kot kandidatka programske svetnike pred glasovanjem posebej spomnila na program za mlade. Njeni televizijski kolegi so ob izbruhu epidemije priljubljeno oddajo Infodrom, namenjeno šolarjem, tako rekoč čez noč nadgradili v informacijsko središče Izodrom. Ta je bil v tednih izolacije, ko so bile šole – siceršnja informacijska tržnica prihajajoče generacije – zaprte, glavni otroški komunikacijski kanal. Bodoča publika oziroma bodoči aktivni državljani so prek RTV Slovenija spoznavali, kako deluje država. Naenkrat so na lastni koži spoznali, kakšen pomen imajo seje vlade in kaj pomeni »politična kriza«, kadar se vlada sama s seboj ne strinja.