Letošnji vrhunec slalomske sezone v Schladmingu ni bil poseben le po tem, da zaradi koronakrize ni bilo gledalcev (vsako leto se jih zbere najmanj 40.000), temveč pred tradicionalno torkovo nočno tekmo ni bilo slalomskih preizkušenj v Wengnu in Kitzbühelu. Najbolje se je na Planaiu znašel Marco Schwarz, ki je napadel s šestega mesta po prvi progi. Lani je Avstrijec po prvi progi vodil, a naredil napako že v zgornjem delu proge. Podobno napako je letos storil Manuel Feller, ki ni zdržal pritiska vodilnega po prvi progi. Avstrijci nadaljujejo izjemno uspešnost v Schladmingu, saj so dobili že 13. preizkušnjo od 24 nočnih.

»Izpolnil sem enega svojih največjih ciljev, da sem dobil slalomsko klasiko v Schladmingu. Drugo progo, ki je bila zelo aritmična, sem res dobro napadel. Ponosen sem na svoje rezultate in ne bežim od odgovornosti, da bom med favoriti na svetovnem prvenstvu,« je po zmagi povedal Marco Schwarz, ki je postal prvi slalomist v sezoni z dvema zmagama svetovnega pokala. Schwarz gladko vodi tudi v slalomski razvrstitvi, saj se je na sedmih preizkušnjah kar šestkrat uvrstil na zmagovalne stopničke. Na njih sta mu sinoči delala družbo Francoza Clement Noël in Alexis Pinturault, ki je na tretje mesto napredoval z najboljšim časom druge proge, potem ko je bil po prvi enajsti.

Štefan Hadalin se je predstavil po sistemu celotne sezone. Smučal je vroče-hladno, kar je po prvi progi zadoščalo za 14. mesto, na drugi progi pa je storil večjo napako ter nazadoval na 23. mesto. Na drugo progo so se uvrstili vsi alpski smučarji, ki so za Manuelom Fellerjem zaostali manj kot tri sekunde. Proga na Planaiu je bila kljub obilici snežnih padavin odlično pripravljena, kar so izkoristili nekateri alpski smučarji z visokimi številkami. Izpostavimo Američana Alexa Leeverja (26. čas s številko 66) in Jetta Seymourja (30. s številko 58) in Švicarja Noela von Grünigena (28. s številko 62). Svetovni pokal v alpskem smučanju se bo nadaljeval v soboto in nedeljo z dvema slalomoma v Chamonixu.