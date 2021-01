Instant zvezde: Ministrica vadi pisanje z roko, Janša in njegov veliki tank

Kaj se je te dni dogajalo na instagram profilih znanih Slovenk in Slovencev? Ministrica vadi pisanje z roko, Janša in njegov veliki tank, predsednikov smeh, Katarina Benček in zamrznjeni slap Peričnik, Cool fotr bi v sneg zalučal Cool mamacito, Filip Flisar med manekene?