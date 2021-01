Licencirane zumba inštruktorice in organizatorice športnih dogodkov Anita in Marjeta Pandža ter Lara Klavora ob lanskem pojavu epidemije v Sloveniji niso sedele križem rok. Po sedmih letih uspešnega sodelovanja so združile moči, naredile korak naprej in ustanovile skupino Zumbalicious Crew. Njeno poslanstvo je ponuditi najboljše koreografije zumbe, energijo, motivacijo in predvsem strast – tako do plesa kot do življenja na splošno. »Zumba je energična in zabavna plesna fitnes vadba, ki združuje različne latino ritme, kot so salsa, merengue, cumbia, bachata in reggaeton. Je kardiovadba, primerna tako za ženske kot moške. Intenzivnost koreografij je mogoče zelo prilagoditi, zato je primerna za vse starostne skupine,« pojasni Lara in doda, da so v Sloveniji moški še vedno precej zadržani glede zumbe. Redko jih zasledijo na treningih in si prizadevajo, da bi se tudi moška populacija bolj opogumila.

Zumba se je pred dvajsetimi leti razvila v Združenih državah Amerike. Zelo hitro je postala svetovna vadbena senzacija in je danes uveljavljena v 180 državah po svetu. »Leta 2008 se je pojavila v Sloveniji in obnorela vso državo. Licenciranih inštruktorjev zumbe je bilo zelo veliko, vadbo si našel za vsakim vogalom. Evforija priljubljenosti je počasi pojenjala, glavni razlog za to so bili neustrezno izobraženi inštruktorji brez plesnega predznanja. Kakovostna vadba zumbe je namreč odvisna od kakovostno usposobljenega inštruktorja, njegovega znanja in energije. Licenca žal ni dovolj. K sreči smo se na trgu obdržali le kakovostni inštruktorji, ki upada vadečih niti nismo zaznali. Še več, zadnja leta se na naših treningih število vadečih konstantno povečuje in smo izredno hvaležne, da lahko ljubezen do plesa še naprej širimo,« razloži sogovornica.

Blagodejen vpliv na telo in um Večina udeleženk pravi, da na uro vadbe pridejo predvsem zato, da se psihično sprostijo, odmislijo skrbi in se napolnijo s pozitivno energijo, ki jo skupaj ustvari skupina vadečih. Poudarek vadbe je na druženju, sproščeni energiji in ritmu latina, medtem ko kardiovadba poskrbi, da se odvečne maščobne obloge hitro topijo. V času, ko so športne dvorane in studii zaprti, so se članice Zumbalicious Crew preselile na splet in poskrbele, da lahko vadeči še vedno migajo z njimi. »Virtualni zumba treningi so na voljo vsak ponedeljek in sredo od 19. do 20. ure. Gre za prenos v živo, zato ima trening prav posebno moč,« pove Lara. Vsi, ki bi se jim radi pridružili, jih lahko poiščete na družbenih omrežjih facebook in instagram. Kmalu bo zaživela tudi spletna stran www.zumbaliciouscrew.com, ki bo dobrodošla pridobitev za vse, ki se zavedajo pozitivnih vplivov ogretega, razgibanega in predihanega telesa. To je v času epidemije, ko so dnevi precej monotoni, še pomembnejše. »Delo od doma pri večini ljudi pomeni sedenje za računalnikom celo več kot osem ur na dan. Naše gibanje je pogosto omejeno zgolj na sprehod iz delovne sobe do kuhinje ali dnevne sobe. Zato so potrebe po gibanju v tem času toliko večje,« misli strne Lara Klavora.