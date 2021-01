1 + 1 = 2

Nekatere resnice so večne. Druge povozi čas. Preprostim osnovnim elementarnim resnicam zlahka zaupamo. Kompleksnim resnicam, ki temeljijo na osnovnih resnicah, zaupamo bolj previdno. Številni logični sklepi, ki nas vodijo od preprostih do kompleksnih resnic, so potencialni viri napak, zato so kompleksne resnice včasih resnice le navidezno. Nekatere resnice so namenoma predstavljene kot resnice, a so laži. V svetu neštetih resnic in neresnic zato ni najbolje, če preprosto verjamemo ali zgolj sledimo idejam, ki jih ljudje širijo. Imejmo široko odprte oči, preverjajmo, iščimo dokaze, dvomimo in zapletene stvari poenostavljajmo.