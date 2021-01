Večina otrok v Veliki Britaniji, ki se zaradi ustavitve javnega življenja prav tako šola od doma, ima zdaj nov dostop do knjig.

Nacionalna akademija Oak, ki jo podpira ministrstvo za izobraževanje, je od začetka novega semestra v januarju otrokom ponudila že 28 milijonov spletnih lekcij, zgolj v zadnjih dveh tednih pa naj bi do njih dostopalo 4,1 milijona učencev, poroča BBC.

Z željo, da bi otrokom, še posebej manj privilegiranim, omogočili čim širši dostop do elektronskih in zvočnih knjig in tako prispevali k dvigu njihove pismenosti, bodo na svojem portalu vsak teden objavili tudi novo knjigo. Prva je bila nedavno otroška knjiga The Story Of Tracy Beaker (Prigode Tracy Baker), ki jo je leta 1991 izdala priljubljena britanska pisateljica Jacqueline Wilson. Ta teden ponujajo The Girl Who Stole an Elephant (Dekle, ki je ugrabilo slona) Nizrane Farook. šum