Vandali so v ponedeljek poškodovali fresko na ljubljanski stolnici. V fresko na južnem pročelju stolne cerkve, ki je usmerjena proti Ciril-Metodovemu trgu in predstavlja Marijino oznanjenje, je neznani storilec vrgel balon s temno barvo. »Barvo bomo očistili in fresko obnovili, takoj ko bo mogoče,« je povedal župnik Roman Starc, ki je že včeraj stopil v stik s strokovnjaki iz restavratorskega centra, da se skupaj dogovorijo o postopku obnove.

Več tisoč evrov škode

O dogodku so v ponedeljek okoli 7. ure obvestili tudi policijo. Iz Policijske uprave (PU) Ljubljana so sporočili, da je zaradi objestnega ravnanja vandalov nastalo za več tisoč evrov materialne škode, policisti pa bodo nadaljevali zbiranje obvestil v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja, in sicer poškodovanja in uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote. »O vseh ugotovljenih dejstvih bodo obveščali pristojno državno tožilstvo,« je v imenu PU Ljubljana sporočila predstavnica za odnose z javnostjo Aleksandra Golec.

Za kaznivo dejanje poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena, je predvidena kazen do petih let zapora. Če je poškodovana ali uničena stvar kulturni spomenik, lahko vandala doleti tudi do osem let zapora.