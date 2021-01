Mislim svoje mesto: Sovražno okolje

Pred natanko letom dni sem na tem mestu utemeljevala, zakaj je turizem nujno zlo in kako smo vsi kdaj turisti. Ter da bodimo zategadelj do njih prizanesljivi, kot smo prizanesljivi do sebe. Nato je vmes posegla usoda s svojim notorično slabim smislom za humor. Turisti so danes malone izumrla vrsta. Turizem se je iz najhitreje rastoče gospodarske panoge prelevil v umetnost preživetja v sovražnem okolju, nekdaj nedolžno turistično potovanje v bližnje mesto pa je v najboljšem primeru uvajalni tečaj za vohune, ki se morajo naprej naučiti, kako v tujem okolju ne pritegnejo pozornosti.