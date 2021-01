Anonimna avtorica se je pred leti na internetu lotila »skladiščenja« štajerskih besed in fraz, ki se zdijo zabavne tako Štajercem kot vsem drugim – če jih le razumejo. Jezikoslovni projekt, ki spominja na intence Razvezanega jezika – ta je zbiral predvsem ljubljansko narečno, žargonsko in slengovsko gradivo – je zaradi velike odmevnosti, tudi s pomočjo mariborskega radia, prerasel v tako rekoč blagovno znamko, ki ima vse, kar se za znamko spodobi: majice (Iz heca pride deca), torbe (Ki te hojiš ti?), maske (Iji bek.) In seveda tudi knjigo Štajerski .-árgo, ki preostalemu delu Slovenije olajša razumevanje nekaterih tudi precej kriptičnih fraz.

Policijska uprava Maribor in varnostni sosvet mariborske občine so v projektu očitno prepoznali potencial za svoje potrebe in tako so zdaj z avtorico Štajerskega árgoja zagnali kampanjo ozaveščanja javnosti s preventivnimi vsebinami za varnejši in prijetnejši vsakdan. Poimenovali so jo Modri .-árgo nasveti. Objavljali jih bodo na spletu in na skupaj 70 elektronskih zaslonih na mariborskih mestnih avtobusih. Aktualen oglas izpostavlja pomen nošenja kresničke z vprašanjem: »Jo maš coj?« »Z uporabo naših najljubših štajerskih izrazov, besednih zvez in značilnih fraz, ki jih Štajerci dobro poznamo, ter njihovo umestitvijo v povsem nov kontekst želimo nagovoriti različne ciljne skupine, jih pritegniti in nasmejati, predvsem pa z njimi prispevati k večji varnosti,« pravijo partnerji projekta.

»Saj veste, ziher je ziher,« pa je v šali povedala avtorica projekta Štajerski -árgo. tk, kul