Novembra predlani je oseminštiridesetletna Marta Berce namenoma zanetila ogenj na kmetiji svoje polsestre v Podšentjurju in bila obsojena na leto in osem mesecev zapora. Zagovornik Peter Kobentar je na lansko sodbo spisal pritožbo, ki so jo zdaj obravnavali višji sodniki. Kot tudi pritožbo zavarovalnice, ki od Bercetove terja še nekaj več denarja, kot je odločilo sodišče. Sodba bo znana čez približno en mesec.

Bercetova se je menda s sestro dobro razumela, na kmetiji v Podšentjurju je tudi sama živela. Psihiatrični izvedenec je ugotovil, da je piromanka: ob ognju čuti zadovoljstvo, alkohol, ki mu je vdana, pa notranjo potrebo po požiganju še podkrepi. In tako je tistega novembrskega dne zanetila ogenj v hlevu, požar je popolnoma uničil ostrešje. Storilke ni videl nihče, jo je pa posnela kamera, ki so jo lastniki kmetije na predlog policije tam postavili zato, ker je do požigov in namernega spuščanja živali na svobodo prihajalo že prej.