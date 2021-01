Junija lani je Srđan Jovanović pred blokom v Trbovljah zabodel Denisa Z. Tožilstvo je prepričano, da je 39-letnik znanca skušal ubiti, in to tako, da ga je z nožem zabodel v prsni koš. Če bi ga malo višje in pod drugim kotom, bi lahko umrl. Jovanović to zanika. »Nisem ga želel poškodovati, šlo je za splet nesrečnih okoliščin. Žal mi je, da se je tako odvilo,« se je zagovarjal pred sodiščem. Pravi, da se je pravzaprav branil pred Denisom, ki da je bil jezen, ker si je Srđan dopisoval z njegovo mamo in ji tisti večer šel trkat na vrata. Če ne bi bil pijan, do napada zagotovo ne bi prišlo, je prepričan danes. Toksikološko poročilo je pokazalo, da je imel v krvi 1,5 promila alkohola, in to še tri ure po incidentu. Tisti dan naj bi namreč spil nekaj vodke in par piv. Sodni izvedenec za psihiatrijo je v poročilu zapisal, da zgolj vpliv alkohola v kritičnem času ni bistveno zmanjšal njegove sposobnosti razumeti, kaj počne. Malo je, a ne bistveno.

Alkohol ni imel bistvenega vpliva Jovanović se je prvo polovico lanskega leta v Novi Gorici zdravil zaradi alkoholizma, terapije nato prekinil, zdaj pa jih nadaljuje v priporu. Zaradi teže očitanega mu kaznivega dejanja bi rada sodnica Marjeta Dvornik natančno razjasnila, v kakšnem stanju je bil obtoženi v kritičnem trenutku, pa tudi, koliko je nanj vplivala pijača. Na zahtevo tožilke Tatjane Verbič in zagovornika Jožeta Petka bo izvedenec psihiatrične stroke v ponedeljek zaslišan prek videokonference. Petka namreč zanima, na podlagi česa je izvedenec prišel do zaključka, da vpliv alkohola ni bistveno zmanjšal sposobnosti razumevanja njegove stranke, kaj počne, kakor tudi, ali bi lahko alkohol v kombinaciji s strahom in občutkom ogroženosti privedel do tega, da bi bil obtoženi v času napada celo neprišteven. Jovanović se v priporu sicer obnaša vzorno, ne povzroča težav in ne pije alkohola, so sodnici Dvornikovi na njeno zahtevo sporočili s Povšetove, kjer je od konca junija v priporu, nekajmesečno terapijo zdravljenja alkoholizma pa je potrdil tudi psihiater iz Nove Gorice.