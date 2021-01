No, vseeno gre očitno za izjemno hiter vlak, ki je, ker je tudi tišji od drugih, zato še toliko bolj nevaren. To smo včeraj izvedeli od policije, ki opozarja naslednje: »Potniški vlaki na tej progi dosegajo večje hitrosti, tudi do 80 kilometrov na uro. Po njej vozi moderen vlak, kjer je slišnost kompozicije zmanjšana.«

Zdaj: res se moramo zamisliti, kakšno infrastrukturo imamo, če policija opozarja, da je 80 kilometrov na uro »doseganje večje hitrosti«. V Šanghaju imajo vlak, ki pelje 430, v Italiji pa med Rimom in Neapljem takega, ki vozi 360 kilometrov na uro … A šalo na stran. Glede na to, da imamo ob »hitrih« vlakih še vedno ogromno prehodov, ki so zavarovani le z andrejevim križem, je opozorilo policije povsem na mestu.

N.N.