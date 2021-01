Skupna obema politikoma sta, poleg že naštetega, odsotnost empatije in stalno netenje sovraštva proti vsemu in vsem, ki ne razmišljajo tako kot onadva. Razlika je v tem, da je Donald Trump vse našteto počel v glavnem v svojem štiriletnem mandatu, naš premier pa to neutrudno počne že skoraj tri desetletja. Kitajski pregovor pravi, da tigra lažje zajahaš, kot pa razjahaš. Jahanje na valovih oblastne moči, populizma, laži, ustrahovanja in močnih negativnih čustev, kot je sovraštvo, se za jezdeca praviloma ne konča dobro, ker varnega razjahanja ni. Zgodovina je polna takih primerov. Zgodilo se je tudi Trumpu. Bo to skupno obema? Močno dvomim, da bi njegovega klona kar koli odvrnilo od premočrtnega in neracionalnega delovanja.

Skrb vzbujajoče je, kako se od osamosvojitve dalje niža raven javnega diskurza in razgrajujejo družbene norme. Pri tem imata ključno vlogo prav Janez Janša in njegova stranka. Žalostno in obenem sramotno je gledati strokovne ljudi na najvišjih položajih v vladi, ki v strahu za svoje položaje (in privilegije) sprejemajo le takšne odločitve, kot jih pričakuje on. Vsaka njegova vlada je bila vedno katastrofa za državo. Slednja toliko bolj zaradi nerazumnih in napačnih odločitev zlasti pri spopadanju s pandemijo koronavirusa, kjer dosegamo žalostne rekorde. Ne glede na to, kako se bo nezaupnica vladi izšla (če bo sploh vložena), je pomembno, da naš avtokrat in njegovi sateliti v vladi, ki to sramotenje in uničevanje države podpirajo, vedo, da so jim tako ali drugače šteti dnevi.

Predsednik države bi moral vsaj poskusiti omiliti (če že ne preprečiti) vse bolj pogubno delovanje te vlade. Ja, vsak drug spodoben predsednik države bi, samo Pahor ne. Zaprisegel je novi, 46. ameriški predsednik, Joe Biden. Spremljal sem prenos inavguracije na 2. programu RTVS in poslušal njegov nastopni govor. To je bil govor človeka, ki premore modrost in empatijo, ki mu je mar za sočloveka in za dobro vseh ljudi. Zapomnil sem si med drugim tole: »Razmišljal bom ne o oblasti, ampak o javnem dobru.« Tako govori politik, ki mu je v tretjem poskusu uspelo osvojiti predsedniški mandat. Janša pa je politikant najslabše vrste in zgoraj citirano udejanja ravno nasprotno. V svojem tretjem mandatu bi rad s strahovlado končno oblikoval Slovenijo po svoji podobi. Za to smo si sami krivi in končno je že čas, da se ta nočna mora neha.

Preživelo volilno zakonodajo, ki posledično ustvarja strankokracijo, moramo nujno spremeniti (o tem je bilo že veliko napisanega), a to je samo prvi korak. Z aktivno udeležbo vseh, ki nam je mar za prihodnost naše države, bomo zagotovo presegli obstoječe stanje in ustvarili takšno družbo, ki nam bo v ponos. Vsak človek šteje in vsi dnevi so pred nami, zlasti petki.

Rudi Volk, Ljubljana