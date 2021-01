»Dandanes se lahko vsakega brez kakršnihkoli transparentnih in pravilnih postopkov izloči iz spletnega prostora,« je zapisala ministrica. Opozorila je, da to lahko doleti vsakega – od peka do nosilcev funkcij. Zato namerava spomladi v parlament vložiti zakon o regulaciji tehnoloških velikanov na Madžarskem, je napovedala.

Vargova je prejšnji teden trdila, da Facebook zaradi političnih prepričanj omejuje doseg njenih objav na facebooku, da jih vidi manj ljudi. Tiskovni predstavnik omrežja je trditev zavrnil.

Na Madžarskem bodo spomladi leta 2022 parlamentarne volitve. Premier Viktor Orban, ki je na oblasti od leta 2010, ima pod svojih nadzorom že večino medijev v državi. Med mladimi sicer ne uživa velike priljubljenosti. Poznavalci tako ocenjujejo, da bi rada vlada zato dobila dodaten nadzor še nad družbenimi omrežji.