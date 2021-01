Pobudnica in koordinatorka gibanja je podpredsednica Zelenih Slovenije Nada Pavšer, ki verjame, da lahko skupna lista na volitvah dobi vsaj 20 odstotkov glasov. Kot je dejala na današnji predstavitveni novinarski konferenci, je odziv na idejo zelo pozitiven. Predsednik Zelenih Andrej Čuš je prepričan, da bo šlo za zgodbo o uspehu.

Po njegovih besedah sta sodelovanje v gibanju potrdila izvršni odbor Zelenih in glavni odbor SLS. V vabilu na današnjo predstavitveno novinarsko konferenco pa so med tistimi, ki se dogovarjajo za sodelovanje, navedli tudi Novo ljudsko stranko Franca Kanglerja, Celjsko županovo listo Bojana Šrota, listo koprskega župana Aleša Bržana, pa tudi predsednika vladne SMC Zdravka Počivalška.

Med posamezniki, ki so nastopili tudi v predstavitvenem videu gibanja, pa so med drugim tudi nekdanji predsednik ustavnega sodišča in svetovalec predsednika republike Ernest Petrič, predsednik obrtno-podjetniške zbornice Branko Meh, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik, predsednik medobčinskega društva slepih in slabovidnih Slovenije Luj Šprohar, pevec in skladatelj zabavne glasbe Oto Pestner ter judoistka Lucija Polavder.

Slovensko politiko želijo spodbuditi k sodelovanju

Kot je dejal Čuš, v gibanje Povežimo Slovenijo vabijo ljudi različnih svetovnonazorskih opredelitev in razmišljanj. V zadnjih dneh in tednih so zato potekali številni pogovori. Poudaril je, da je po njihovem mnenju negativizma in negativnih stvari dovolj. »Verjamem, da smo Slovenci zelo solidaren narod, vedno znamo stopiti skupaj, edino politika je tista, ki nas po nepotrebnem deli. Zato prihaja do veliko razočaranj, nelagodja, po drugi strani to prinaša tudi situacijo, ko kar vsak drugi državljan ne gre na volitve, niti ne pomisli, da bi šel,« je dejal.

Pojasnil je, da želijo slovensko politiko zato spodbuditi k sodelovanju in dati podporo dobrim predlogom, ne glede na to, od kod pridejo, ter omogočiti prostor ne le političnim strankam, ampak tudi civilni družbi, pa naj gre za socialno ogrožene skupine, športnike, podjetnike, mlade ali upokojence ...

Ob tem, da so zelo različni, je to, kar jih povezuje, slovenska ustava, v izvedbenem smislu pa tudi dobre prakse iz sosednje Avstrije, je pojasnil predsednik SLS Marjan Podobnik. Verjame, da bodo mnogi, predvsem mnogi, ki doslej niso šli na volitve, v tem videli priložnost, da podprejo tako povezovanje, »da delujemo za tako državo, kot smo si jo predstavljali pred 30 leti«.

Čuš je pri tem poudaril, da niso »neka zgodba od drugih ali s kakšnih kleti«. Ponudili bodo tudi svojega kandidata za mandatarja, s čimer želijo »preseči to, kdo je za koga in kdo proti komu, ne le pred volitvami, ampak tudi po njih«.

V vabilu na današnjo novinarsko konferenco so med tistimi, ki se dogovarjajo za sodelovanje, sicer navedli tudi nekdanjo predsednico DeSUS Aleksandro Pivec, a je ta sporočila, da z ekipo zaključuje aktivnosti za ustanovitev stranke, ki je predvidena po izboljšanju zdravstvene situacije v državi, ko bodo lahko organizirali ustanovni kongres. V tej fazi pa se ne povezujejo z nobeno drugo politično stranko.

»Vsakršno namigovanje o priključevanju in povezovanju s katerokoli drugo politično stranko ni resnično in ga kot takega zavračamo. Naša želja je samostojno delo in povezovanje tistih ljudi, ki želijo proaktivno sodelovati v zagotavljanju boljše Slovenije in življenja v njej. Pozdravljamo pa povezovalno politiko,« je sporočila ekipa Pivčeve.

V stranki Dobra država so pojasnili, da jim je bila pobuda Povežimo Slovenijo neformalno predstavljena v prejšnjih tednih, a »brez sodelujočih, programa, ciljev«. »Podpiramo vse pobude, ki razbijajo trenutno levo-desno polarizacijo, ne podpiramo pa ljudi, struktur, ki so vpletene v koruptivna dejanja, predvsem pa ne podpiramo pobud, ki nimajo programa, ključnih točk morebitnega sodelovanja,« so zapisali v sporočilu za javnost.