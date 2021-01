Zamude pri dobavi cepiv članicam EU zaostrujejo trenja med proizvajalci cepiv in Evropsko komisijo, ki je v imenu članic s farmacevtskimi podjetji sklenila pogodbe o nakupu cepiv. Pogodbe določajo, koliko odmerkov morajo podjetja zagotoviti v določenem časovnem obdobju.

EU je ob vse večji zaskrbljenosti zaradi novih variant virusa v tekmi s časom, zato so zamude tako z zdravstvenega kot s političnega vidika izjemno občutljivo vprašanje. Proces cepljenja v EU je počasnejši kot v ZDA, Veliki Britaniji in Izraelu.

V Bruslju zaskrbljeni zaradi zamud

V Bruslju so danes dejali, da jih počasnost cepljenja v EU skrbi. Evropska komisija poziva, naj članice do poletja cepijo 70 odstotkov odraslih prebivalcev, kar se zdi ob težavah z dobavo cepiv vse manj dosegljiv cilj.

Najprej je zamude napovedala ameriška družba Pfizer, ki je skupaj z nemškim podjetjem BioNTech proizvedla prvo cepivo, ki je lani decembra dobilo odobritev za uporabo v EU. Zatrdili so, da bodo zamude omejili na minuli teden in da naj bi že ta teden spet zagotovili stoodstotno dobavo.

Na vprašanje, ali pri Pfizerju držijo besedo, so v komisiji danes odgovorili, da položaj pozorno spremljajo, da tedna še ni konec in da pričakujejo uresničitev obljub do konca tedna.

Nato se je zapletlo z britansko-švedsko družbo AstraZeneca, ki odločitev Evropske agencije za zdravila (Eme) glede odobritve cepiva pričakuje do konca tega tedna. Pojavili so se namreč očitki, da podjetje odmerke prodaja kupcem zunaj unije, kar bi lahko ogrozilo dobavo EU.