Najboljša slovenska veleslalomistka Meta Hrovat je s petim mestom na tekmi svetovnega pokala v San Vigiliu znova dosegla vrhunsko uvrstitev. Tretje mesto na zadnji preizkušnji v Kranjski Gori je dalo Podkorenčanki potrebno samozavest, s katero se je spustila po progi Erta, ki velja za eno najtežjih v svetovnem pokalu. Slovenska alpska smučarka je bila po prvi progi šesta, na drugi pa je s 14. časom napredovala za eno mesto. Atraktivno in razburljivo preizkušnjo je dobila Tessa Worley. Izkušena Francozinja je bila po prvi progi peta, na drugi pa je z drugim časom prepričljivo ugnala tekmice. Odlično pripravljenost je z 2. mestom potrdila Švicarka Lara Gut-Behrami, tretja pa je bila Italijanka Marta Bassino.

»Na drugi progi sem res napadla tako, kot znam. Teren je izjemno zahteven, zato nikoli ne veš, kako hiter si v resnici. Izšlo se mi je po najlepših željah. Imam razlog, da na svetovno prvenstvo odpotujem samozavestna,« je po 14. zmagi v karieri povedala Tessa Worley, nekoč velika tekmica Tina Maze. Lara Gut-Behrami, ki je pred petimi leti dosegla zadnjo švicarsko veleslalomsko zmago, je povedala: »Težko kontroliram bolečine v križu, a se po uspehu ne bom pritoževala. Našla sem pravo formo, s katero je užitek tekmovati v vseh disciplinah.« »Tretje mesto je zame zelo pomembno, saj je tekma potekala na domačem terenu, kjer so visoke uvrstitve še pomembnejše. Ponosna sem nase,« je dejala Marta Bassino, zmagovalka štirih veleslalomov v tej sezoni, ki je prepričljivo ubranila mesto vodilne v veleslalomskem seštevku.

Ana Bucik je trinajstič v karieri osvojila veleslalomske točke, od tega tretjič na južnotirolskem središču, kar kaže, da ji strm teren v San Vigiliu ustreza. Primorka je na prvi progi dosegla 22. čas, na drugi pa s četrtim časom napredovala na 14. mesto ter izenačila svojo najboljšo veleslalomsko uvrstitev v svetovnem pokalu.

Proga Erta v idiličnem alpskem kraju San Vigilio je potrdila sloves ene najtežjih v svetovnem pokalu. Veleslalomistke v tej sezoni po selitvi Zlate lisice v Kranjsko Goro na veleslalomih tekmujejo na najtežjih terenih, zato so v ospredju najbolj hrabre na svetu, ki si na strmih in ledenih površinah upajo napasti. Med njimi je tudi Meta Hrovat, ki svoje najboljše rezultate dosega prav na najtežjih terenih, kot so Sölden, Kranjska Gora in San Vigilio. Glede na to, da je bila današnja tekma zadnja pred svetovnim prvenstvom, si lahko najboljša slovenska veleslalomistka obeta odmevno uvrstitev tudi prihodnji mesec v Cortini d’Ampezzo.

Neja Dvornik in Tina Robnik se nista uvrstili na drugo progo. Svetovni pokal v alpskem smučanju za ženske se bo nadaljeval v Garmisch-Partenkirchnu, kjer bosta v četrtek in petek treninga smuka, v soboto smuk, v nedeljo pa superveleslalom, zadnja preizkušnja pred svetovnim prvenstvom. Iz tabora Ilke Štuhec so sporočili, da se Mariborčanka zaradi poškodbe gležnja ne bo udeležila tekem na Bavarskem ter se bo raje pripravljala na svetovno prvenstvo.