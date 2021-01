Darmanin, ki je sicer tudi odločen borec proti muslimanskim skrajnežem in njihovim organizacijam, je prepričan, da desničarski skrajneži v skupini Generacija identitete ne bi smeli več delovati. »Če bo dovolj dokazov, ne bom okleval z zahtevo, da se jih prepove,« je dejal na današnji novinarski konferenci.

Za prepoved te skupine se je že večkrat zavzelo več francoskih politikov, tokrat pa je to prvič predlagal tudi notranji minister, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prejšnji teden se je okoli 30 članov te skupine zbralo na prelazu Col de Portillion v Pirenejih na meji med Francijo in Španijo ter iskalo nezakonite migrante. Podobne akcije pa so izvajali že tudi v Alpah. Na cestnih prehodih meje so postavljali tudi zapore, ponekod je prihajalo tudi do nasilja med njimi in migranti, pa tudi zagovorniki njihovih pravic.

Avgusta 2019 so bili vodja skupine in še dva podpornika obsojeni na šest mesecev zapora, ker so v francoskih Alpah vzpostavili cestno blokado in celo najeli dva helikopterja, da so iskali migrante. To je potem na drugi strani vzpodbudilo okoli sto njihovih nasprotnikov, zagovornikov migrantov, da so čez mejo v Francijo pospremili okoli 30 migrantov, kar je nato vodilo v spopade s policijo. Prizivno sodišče je sicer decembra lani obsodbo trojice razveljavilo, še navaja AFP.

Nezakonite migracije sicer povzročajo veliko zaskrbljenost v Franciji, tudi zaradi terorističnih napadov, ki so jih že nekaj izvedli migranti. Vlada pa že nekaj časa napoveduje zaostritev azilne politike in politike priseljevanja migrantov iz Afrike, Bližnjega vzhoda in Azije.