Nemški dnevnik Handelsblatt je v ponedeljek ob sklicevanju na vire poročal, da je po ocenah Berlina učinkovitost cepiva, ki ga je britanska AstraZeneca razvila z oxfordsko univerzo, pri starejših od 65 let le osemodstotna. Podobno je poročal tudi časnik Bild.

A podjetje je nemudoma zanikalo navedbe. "Poročila, da je cepivo AstraZenece in Oxforda pri starejših od 65 let le osemodstotno učinkovito, so popolnoma napačna," so pozno v ponedeljek zapisali v izjavi, ki jo povzemajo tuje tiskovne agencije.

Kot dodajajo, novembra objavljeni podatki v reviji The Lancet izkazujejo, da so starejši po cepljenju razvili močan imunski odziv. Po drugem odmerku naj bi jih 100 odstotkov razvilo protitelesa.

Nemški zdravstveni minister Jens Spahn poročil ni želel neposredno komentirati, je pa v pogovoru za televizijo ZDF danes napovedal, da bodo naslednji teden sprejeli odločitev o tem, katere starostne skupine bodo to cepivo prejele prve.

Spletni portal Politico navaja še izjavo zdravstvenega ministrstva, da sta bila v medijskih poročilih morebiti zamenjana dva podatka. Osem odstotkov se po njihovih navedbah nanaša na delež starih med 56 in 69 let, vključenih v testiranje, medtem ko je bilo starejših od 70 let le med tremi in štirimi odstotki.

Evropska agencija za zdravila (Ema) naj bi sicer še ta teden izdala pogojno dovoljenje za promet s cepivom v EU. Tik pred tem pa je za razburjenje v Bruslju poskrbela napoved podjetja, da bo v prvi četrtini letošnjega leta EU dobavila manj cepiva, kot je bilo dogovorjeno.