Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je v Beli hiši prekinil z mnogimi običaji. Med drugim je bil prvi predsednik v več kot 100 letih, ki ni imel hišnega ljubljenčka. Zaradi zapuščine, ki jo je za seboj pustil Trump ima Joe Biden s svojo ženo Jill veliko dela, da življenje v Beli hiši vrne na stare tirnice. Tako sta v nedeljo skupaj pozdravila vselitev svojih dveh psov v novi dom.

Nemška ovčarja Major in Champ sta člana družine Biden že dlje časa in imata na družbenih omrežjih veliko sledilcev. Champ je član družine že vse od leta 2008, ko je bil Joe izvoljen za podpredsednika države in se je družini pridružil kot mladič. Major je član Bidnovih od leta 2018, ko so ga posvojili iz zavetišča, in je prvi pes iz zavetišča v Beli hiši.

»V Beli hiši je ponovno živahno,« je ob vselitvi psov dejal eden izmed virov v Beli hiši za CNN. Tiskovni predstavnik prve dame Michael LaRosa pa je povedal, da Champ izjemno uživa v svoji novi postelji blizu kamina, Major pa je navdušen nad tekanjem po travniku.

Psi imajo dolgo zgodovino v ameriški predsedniški palači. Barack Obama je imel dva portugalska vodna psa Boja in Sunny. Svojega štirinožca, škotskega terierja Barneyja, je imel tudi George W. Bush. V času predsedovanja Billa Clintona je v Beli hiši živel labradorec Buddy.