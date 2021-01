O nasilnih izgredih poročajo iz približno desetih mest, med drugim Amsterdama, Haaga in Rotterdama, pa tudi iz denimo Amersfoorta, Geleena in Haarlema.

Tam se je v ponedeljek zvečer, tik pred začetkom prepovedi gibanja ob 21. uri zbralo na stotine ljudi. V velikih skupinah so se podali na ulice, kjer so razbijali izložbe in plenili trgovine.

Uničevali so tudi avtobusna postajališča, prižigali ognje in obmetavali policiste s kamni in petardami. Glede na poročanje medijev so bili tarča nasilja tudi novinarji in snemalne ekipe.

Do polnoči je policiji v pretežni meri uspelo spraviti razmere pod nadzor, čeprav so se ponekod, med drugim v Rotterdamu izgredi nadaljevali tudi pozneje, policija pa je proti izgrednikom uporabila celo vodni top, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V nekaterih mestih, denimo v s-Hertogenboschu, so izgredniki poskušali celo vdreti v bolnišnice, zaradi česar so morali reševalna vozila preusmeriti drugam, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Policija in oblasti v prizadetih mestih menijo, da v nasilju sodelujejo različne skupine, vključno z zanikovalci novega koronavirusa in nogometnimi huligani.

Podobni izgredi so Nizozemsko pretresli že v nedeljo zvečer, povzročajo pa jih nasprotniki prepovedi gibanja v nočnem času, ki od sobote velja od 21. ure do 4.30 naslednji dan.

Že po izgredih v nedeljo je policija prijela okrog 250 ljudi. Nizozemski premier Mark Rutte je dogajanje označil za kriminalno nasilje. Po oceni pristojnih naj bi šlo za najhujše izgrede v štiridesetih letih.