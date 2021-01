Dvakrat v minulem tednu, nazadnje v noči na nedeljo, so neznanci pomazali dvojezične krajevne napise na avstrijskem Koroškem. Vandalizem je najprej doletel table v Pliberku, zatem še v Dobrli vasi, kjer so neznanci premazali šest tabel. Koroški deželni glavar Peter Kaiser je dejanja najostreje obsodil.

»Živimo v 21. stoletju v osrčju Evrope. Takšno vedenje je popolnoma nesprejemljivo za našo odprto družbo, v katero smo se razvili, zlasti v zadnjih letih,« je poudaril Kaiser. Tudi Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) pričakuje, da bodo pristojni izsledili in kaznovali storilce. Za nekatere je prisotnost slovenščine na krajevnih napisih očitno še vedno moteča, ugotavljajo v NSKS. »Zdi se, da se vračamo v pretekle čase.«

Izkazalo se je, da je manjkajoča zasidranost slovenščine kot drugega deželnega jezika v koroški deželni ustavi nekatere spodbudila k temu, da so številne krajevne napise »oblikovali« le enojezično. »Očitno gre nekaterim akterjem celo skromen in krivičen kompromis iz leta 2011 predaleč. S svojimi dejanji želijo ustvariti napetosti na Južnem Koroškem in jih proti pričakovanjem izkoristiti pred bližajočimi se občinskimi volitvami. Verjetno to počnejo zaradi pomanjkanja boljših idej,« menijo v NSKS.

Ministrstvo za zunanje zadeve se je šele včeraj popoldne odzvalo na dogajanja čez mejo. Sporočilo je, da z zaskrbljenostjo spremlja izvajanje mazaških akcij, uperjenih proti dvojezičnim napisom. »Od deželnih in zveznih oblasti pričakujemo, da storilce poiščejo in ustrezno zaščitijo ustavne pravice slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem,« so sporočili z ministrstva.

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je že minuli teden obsodila ta protislovenska vandalska dejanja. »Upamo, da bo letošnja 10. obletnica memoranduma o dvojezičnih napisih priložnost, da še dodatni kraji na avstrijskem Koroškem dobijo dvojezični krajevni napis ter tako postane tudi javno vidno, da so koroški Slovenci v teh krajih enakopraven del avstrijske družbe,« je sporočila. Od storilcev nečastnega dejanja pričakuje priznanje in javno opravičilo, od avstrijskih oblasti pa obsodbo dejanja ter odkritje in uradni pregon storilcev. sta, tk